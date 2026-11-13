Mueren 242 hombres por neumonía en Coahuila durante un año: IMSS

La neumonía causó 242 muertes de hombres mayores de 60 años en Coahuila en 2025; en 2026 aún es la segunda causa de muerte.

La neumonía provocó la muerte de 242 hombres mayores de 60 años durante 2025, colocándose como la primera causa de defunción en este grupo de población, de acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila.

La institución informó que, hasta mayo de 2026, esta enfermedad se mantenía como la segunda causa de fallecimiento entre los hombres de ese grupo de edad, únicamente por debajo del infarto agudo al miocardio.

En el marco del Día Mundial contra la Neumonía, que se conmemora este 12 de noviembre, el neumólogo Diego Flores Hernández, adscrito al Hospital General de Zona número 2 del IMSS, advirtió sobre la importancia de detectar oportunamente esta infección, especialmente entre adultos mayores de 65 años y menores de cinco años.

El especialista explicó que los principales síntomas incluyen dolor en el pecho, fiebre, escalofríos, tos aguda y dificultad para respirar, por lo que recomendó acudir a valoración médica ante la aparición de estas señales.

Detalló que existen dos tipos frecuentes de neumonía: la bacteriana y la viral. La primera puede tratarse con antibióticos, mientras que la segunda no responde a estos medicamentos, por lo que resulta indispensable identificar el origen de la infección antes de establecer un tratamiento.

Para confirmar el diagnóstico, los médicos realizan una evaluación de los síntomas y una exploración física, que puede complementarse con radiografías de tórax y estudios de laboratorio.

Entre los factores que incrementan el riesgo de desarrollar neumonía se encuentran el tabaquismo, el consumo de alcohol y drogas, así como la permanencia prolongada en espacios hacinados.

Como parte de las medidas preventivas, el IMSS recomendó mantener actualizada la vacunación contra la influenza estacional y el neumococo, además de reforzar el lavado frecuente de manos, utilizar correctamente el cubrebocas y evitar cambios bruscos de temperatura.

El Seguro Social llamó a la población a no ignorar los síntomas respiratorios y buscar atención médica oportuna, particularmente cuando se trata de personas mayores o menores de cinco años, quienes presentan mayor riesgo de complicaciones.