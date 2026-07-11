Muere una persona tras explosión en vulcanizadora de Saltillo

Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan información oficial con mayores detalles sobre este lamentable hecho

Una persona perdió la vida la mañana de este viernes tras registrarse una fuerte explosión en una vulcanizadora ubicada en la colonia Antonio Cárdenas, al poniente de Saltillo.

Explosión moviliza a cuerpos de emergencia

El estruendo movilizó a corporaciones de emergencia y de seguridad, cuyos elementos acudieron de inmediato al lugar para atender la situación, acordonar el perímetro e iniciar las labores de auxilio e investigación.

De acuerdo con información preliminar, la víctima caminaba por la banqueta acompañada de otra persona cuando ocurrió la explosión.

La onda expansiva proyectó a ambas personas varios metros; una de ellas falleció de manera instantánea en el sitio, mientras que hasta el momento no se ha informado de manera oficial el estado de salud de la otra.

Las autoridades no han revelado la identidad de la persona fallecida ni las causas que originaron el estallido.

Autoridades investigan el origen del incidente

Personal de Protección Civil, Bomberos y de las corporaciones competentes permanece en el lugar realizando las diligencias correspondientes para determinar el origen del incidente y deslindar responsabilidades.

Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan información oficial con mayores detalles sobre este lamentable hecho.