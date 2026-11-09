Muere trailero prensado tras caer de un puente de hasta 12 metros

El accidente ocurrió en el kilómetro 59+800 de la carretera a Monclova, entre los ejidos Barrial y Frustro, donde la cabina del vehículo quedó aplastada

Un hombre perdió la vida al quedar prensado dentro de la cabina de un tractocamión que volcó y cayó desde una altura aproximada de entre 10 y 12 metros hacia un canal de desagüe, en la carretera a Monclova, a la altura del municipio de Ramos Arizpe.

Francisco Sánchez, director de Protección Civil municipal, informó que el accidente fue reportado en el kilómetro 59+800, entre los ejidos Barrial y Frustro, en un punto conocido como el puente de La Borrega.

El tractocamión quedó volcado en un canal de desagüe

Al llegar al lugar, los cuerpos de emergencia localizaron un tractocamión blanco volcado fuera de la carretera, sobre el costado derecho, después de impactarse contra un objeto fijo y un muro de contención.

La unidad terminó en el fondo de un canal de desagüe, con la cabina severamente aplastada y un hombre atrapado en su interior, quien ya no presentaba signos vitales cuando fue localizado por los rescatistas.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil, la víctima sería aparentemente el operador del vehículo de carga, aunque su identidad deberá establecerse mediante las diligencias correspondientes.

Solicitan una grúa para las maniobras de recuperación

Personal de rescate acudió a bordo de las unidades 484 y 637. En esta última se trasladó Adrián Ramírez, acompañado de dos elementos y equipo hidráulico especializado para realizar las maniobras de recuperación.

Debido a que la cabina quedó completamente comprimida sobre el cuerpo de la víctima, los rescatistas solicitaron el apoyo de una grúa de carga pesada para facilitar las labores.

Los elementos de emergencia permanecieron en el sitio en espera de personal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, encargado de las diligencias correspondientes y del procedimiento para recuperar el cuerpo.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias que provocaron que el tractocamión se saliera de la carretera y terminara en el canal de desagüe.