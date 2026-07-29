Muere trabajador por descarga eléctrica en planta de Sanhua

El trabajador se desempeñaba como técnico en mantenimiento y efectuaba el cambio de un contacto en uno de los tableros eléctricos del área del horno 3

Un trabajador perdió la vida la mañana de este martes al interior de la empresa Sanhua, planta F, ubicada en el Parque Industrial La Amistad, presuntamente a causa de una descarga eléctrica mientras realizaba labores de mantenimiento.

Trabajador realizaba labores de mantenimiento

De acuerdo con las primeras investigaciones del Ministerio Público, la víctima fue identificada como Adonai Torres, de 26 años de edad, con domicilio en la colonia Hacienda Narro. Según el reporte, el trabajador se desempeñaba como técnico en mantenimiento y efectuaba el cambio de un contacto en uno de los tableros eléctricos del área del horno 3, condensado.

El ingeniero de la planta informó a las autoridades que, durante las maniobras, el empleado habría recibido una fuerte descarga eléctrica. La víctima presentaba una grave quemadura en uno de sus brazos, lesiones que le provocaron la muerte de manera instantánea.

Autoridades investigan el accidente laboral

Paramédicos de DMControl acudieron al sitio y confirmaron que el trabajador ya no contaba con signos vitales. Elementos del Ministerio Público y personal de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.