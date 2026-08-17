Muere prensado hombre en carambola sobre Ramos Arizpe

Un accidente múltiple con seis vehículos involucrados dejó saldo de un hombre de 30 años sin vida atrapado al sur de Ramos Arizpe.

Un hombre de 30 años murió luego de quedar prensado al interior de un automóvil durante un accidente en el que participaron seis vehículos, entre ellos cuatro tractocamiones y una camioneta de seguridad privada.

La víctima fue identificada como Jonathan Flores Bedolla, quien viajaba a bordo de un Nissan Versa modelo 2023, perteneciente a la empresa Tetra Pak. El automóvil terminó debajo de un remolque de la empresa ABJ Express y su conductor quedó atrapado en el interior.

De acuerdo con las autoridades, el accidente ocurrió cuando el conductor de una pipa de la empresa Transmaquila circulaba de sur a norte y chocó contra una nodriza y una camioneta de valores. Posteriormente, impactó a un segundo tractocamión y al Nissan Versa.

Elementos de Bomberos de Ramos Arizpe acudieron con ambulancia, máquina de rescate y una unidad especializada para realizar las maniobras de extracción. Jonathan Flores Bedolla fue localizado sin vida y presentaba lesiones por politraumatismo.

Personal de Servicios Periciales y agentes de Investigación realizaron las diligencias correspondientes y levantaron indicios para establecer las circunstancias del accidente y deslindar responsabilidades.