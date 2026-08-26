Muere policía y abaten a dos civiles armados en Candela

El fallecimiento del agente fue confirmado también por autoridades estatales, que reconocieron la labor de los elementos que participaron en el operativo

Tres personas murieron como saldo del enfrentamiento registrado durante la madrugada de este martes en una brecha de Candela, entre civiles armados y elementos de la Policía Estatal.

La Fiscalía General del Estado confirmó que dos civiles armados fueron abatidos y un policía estatal perdió la vida tras resultar herido durante el intercambio de disparos.

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que el reporte fue recibido después de las 4:30 horas, cuando agentes estatales realizaban recorridos de vigilancia en una zona montañosa y de brechas.

Los policías detectaron un vehículo sospechoso y le marcaron el alto, pero sus ocupantes aparentemente hicieron caso omiso y abrieron fuego contra las unidades oficiales.

Fernández Montañez explicó que en el enfrentamiento participaron tres unidades de la Policía Estatal. El agente que resultó herido recibió los primeros auxilios de sus compañeros y fue trasladado inicialmente hacia Candela, para posteriormente ser llevado a un hospital de Monclova, donde perdió la vida.

Enfrentamiento en Candela deja dos civiles abatidos

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, los dos civiles armados murieron durante el intercambio de disparos.

En el lugar fueron aseguradas dos armas largas, un vehículo y un dispositivo ponchallantas, objetos que quedaron a disposición del Ministerio Público del fuero común para las investigaciones correspondientes.

El fiscal señaló que las autoridades ya cuentan con información sobre la identidad de los dos civiles abatidos, aunque sus nombres permanecen bajo reserva como parte de la carpeta de investigación.

Precisó que uno era originario del Estado de México y el otro de Nuevo León, por lo que ninguno tenía origen en Coahuila.

Fernández Montañez agregó que existe la posibilidad de que una tercera persona viajara en el vehículo utilizado por los civiles armados.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, esta persona podría encontrarse en la zona, por lo que elementos de seguridad mantienen recorridos de búsqueda en brechas y sectores montañosos.

La Fiscalía General del Estado mantiene las diligencias para establecer con precisión la identidad y procedencia de los involucrados.

También se trabaja en coordinación con autoridades de Nuevo León, debido a que el enfrentamiento ocurrió cerca de los límites entre ambas entidades.

Refuerzan seguridad tras enfrentamiento en Candela

Después del enfrentamiento, elementos de las fuerzas estatales, municipales y federales reforzaron la vigilancia en la región.

En el operativo participan la Policía Estatal, la Agencia de Investigación Criminal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, además de corporaciones de seguridad de Nuevo León.

El fiscal informó que el secretario de Seguridad Pública solicitó una aeronave para realizar sobrevuelos en la zona durante los siguientes días.

De manera paralela, las fuerzas federales mantienen recorridos terrestres para localizar a posibles involucrados y fortalecer la vigilancia en los caminos que comunican a Coahuila con Nuevo León.

Fernández Montañez señaló que el gobernador Manolo Jiménez Salinas fue informado desde los primeros momentos del incidente y se mantuvo comunicación con las instituciones estatales y federales.

Indicó que la respuesta incluyó la participación coordinada de las distintas corporaciones para contener la agresión y asegurar el área.

Sobre el policía fallecido, el fiscal expresó sus condolencias a la familia y destacó su trayectoria dentro de las corporaciones de seguridad.

Explicó que tenía más de 10 años de servicio entre las fuerzas municipales y estatales, además de señalar que era originario de la Región Sureste de Coahuila.

El fallecimiento del agente fue confirmado también por autoridades estatales, que reconocieron la labor de los elementos que participaron en el operativo.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas expresó sus condolencias a la familia del policía y destacó el trabajo de quienes participan en las labores de seguridad.

La vigilancia permanece activa en Candela y en los límites con Nuevo León, mientras continúan las investigaciones de la Fiscalía General del Estado. Las autoridades mantienen el despliegue ante la posibilidad de que una tercera persona involucrada en el enfrentamiento haya logrado escapar hacia la zona de brechas.