Muere policía municipal tras caer de patrulla en Monclova

El percance se registró aproximadamente a las 23:10 horas en el cruce de las avenidas Huemac y Brasil, en los límites de las colonias Anáhuac y Guadalupe

Un policía municipal de Monclova perdió la vida luego de sufrir una caída desde una patrulla que participaba en un operativo de búsqueda de dos sospechosos, movilización que se originó por un reporte de presunto intento de robo.

El agente, identificado como Jesús Villasana, murió en la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde fue ingresado de urgencia después de sufrir un fuerte traumatismo al golpearse contra el pavimento.

El percance se registró aproximadamente a las 23:10 horas en el cruce de las avenidas Huemac y Brasil, en los límites de las colonias Anáhuac y Guadalupe, donde se concentraba la movilización policiaca.

Los primeros reportes indican que las corporaciones buscaban a dos individuos señalados por un supuesto intento de robo en una casa de empeño y un establecimiento dedicado a la venta de vehículos.

El oficial cayó durante una maniobra

Al momento del accidente, Villasana viajaba en la caja de una patrulla asignada al subdirector operativo de Seguridad Pública, Marco Antonio Noriega, conocido como comandante Pegaso.

La unidad avanzaba por la avenida Huemac, en sentido de norte a sur, cuando realizó una vuelta hacia la izquierda para incorporarse a la avenida Brasil.

En el transcurso de la maniobra, el uniformado habría perdido estabilidad y salió proyectado de la parte posterior del vehículo, cayendo directamente sobre la superficie de rodamiento.

La caída le ocasionó lesiones de consideración en la cabeza, particularmente en la zona occipital, además de una hemorragia que requirió atención inmediata.

Sus compañeros pidieron apoyo a los cuerpos de emergencia y minutos después llegaron voluntarios del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes le brindaron los primeros auxilios.

Posteriormente, fue llevado en estado crítico a la Clínica 7 del IMSS, donde, pese a la intervención médica, se confirmó que había fallecido.

Investigan las circunstancias del percance

La muerte del uniformado fue notificada a la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, cuyos agentes comenzaron las actuaciones para esclarecer lo sucedido.

Como parte de las indagatorias se contempla reconstruir la secuencia del accidente y obtener imágenes de las cámaras de vigilancia de negocios ubicados en las inmediaciones.

Con estos elementos, las autoridades ministeriales buscarán precisar las circunstancias de la caída y establecer las condiciones en que se encontraba el policía al momento del desplazamiento de la unidad oficial.

Hasta el momento, las autoridades municipales no habían difundido un posicionamiento detallado sobre el fallecimiento ni sobre las características del operativo que precedió al accidente.

Se esperaba que el director de Seguridad Pública, Gabriel de los Santos, diera a conocer información institucional sobre el caso y las circunstancias en que murió el elemento.