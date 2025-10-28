Muere policía estatal de Coahuila herido en enfrentamiento

El elemento de la Policía de Acción y Reacción sufrió heridas graves tras el enfrentamiento el pasado 18 de octubre en brechas del municipio de Hidalgo

Un elemento de la Policía de Acción y Reacción (PAR), grupo élite de la Policía Estatal que resultó herido durante el ataque a una patrulla en los límites de Coahuila y Nuevo León el pasado 18 de octubre, perdió la batalla por su vida en un hospital privado de Saltillo.

Luego de varios días hospitalizado, el elemento finalmente no sobrevivió a las heridas sufridas durante el enfrentamiento.

El sábado 18 de octubre, una unidad de la Policía Estatal realizaba patrullaje por las brechas en el municipio de Hidalgo, en las que apenas dos días antes sujetos a bordo de un vehículo emboscaron a militares, cuando se encontraron con el mismo vehículo que agredió a los elementos de la Sedena.

Dos oficiales resultaron lesionados, pero uno de ellos sufrió una herida grave en el rostro, y fue trasladado por instrucciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas en helicóptero hasta la capital coahuilense, donde permaneció internado en un hospital privado.

Este domingo por la noche, se confirmó que el oficial Miguel Ángel “N”, no pudo sobrevivir a las heridas sufridas en el enfrentamiento.

En días pasados, el Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, confirmó que fueron detenidos en primera instancia tres hombres y dos mujeres, y se aseguró el vehículo en el que agredieron a los policías y a los soldados.

También habría otros dos detenidos relacionados con estos hechos, pero esto no ha sido confirmado oficialmente.

Se espera que en los próximos días se le rinda un homenaje póstumo al oficial policía que dio su vida realizando tareas de seguridad para Coahuila.