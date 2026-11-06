Muere octogenaria arrollada al cruzar el bulevar Pape en Monclova

En ese tramo, los automovilistas transitan a velocidades considerables, lo que dificulta el cruce para los peatones y aumenta el riesgo de accidentes

Una mujer de 84 años murió la mañana de este jueves tras ser atropellada por un automóvil cuando cruzaba el bulevar Harold R. Pape, en Monclova. El accidente ocurrió a la altura de la colonia Obrera Sur, en un tramo de circulación rápida donde el tránsito representa un riesgo para quienes intentan atravesar la vialidad.

El percance se registró aproximadamente a las 09:00 horas, en el cruce con la calle Dos, cerca del puente vehicular. La adulta mayor caminaba sola y, al intentar pasar de un lado a otro del bulevar, fue impactada por un automóvil Pontiac gris, cuyo conductor se detuvo después del atropellamiento.

El lugar del accidente corresponde a uno de los sectores con mayor circulación vehicular de la ciudad. En ese tramo, los automovilistas transitan a velocidades considerables, lo que dificulta el cruce para los peatones y aumenta el riesgo de accidentes.

Atropellamiento mortal moviliza a cuerpos de emergencia

Elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja acudieron como primeros respondientes. Al revisar a la mujer, quien permanecía tendida sobre el pavimento, los socorristas determinaron que había fallecido debido a las lesiones sufridas durante el impacto.

El cuerpo quedó boca arriba sobre el carril de circulación de sur a norte. La víctima vestía blusa negra con puntos blancos, pantalón de vestir negro y zapatos del mismo color. Entre sus pertenencias encontraron una credencial de elector cuya fotografía permitió corroborar su identidad.

Después de confirmar el deceso, policías municipales delimitaron el perímetro para evitar el paso de vehículos y preservar los indicios. También solicitaron la intervención de agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado.

Peritos de la Fiscalía realizaron el levantamiento de evidencias y documentaron las condiciones en que quedaron el cuerpo y el automóvil involucrado. Las diligencias permitirán establecer la mecánica del atropellamiento y determinar las circunstancias en que ocurrió el accidente.

Identifican a la víctima y detienen al conductor

A aproximadamente tres metros del cuerpo permanecía un automóvil Pontiac gris, con placas de circulación FEA-262-A. La unidad era conducida por Raúl Rivas Salazar, de 67 años, quien fue detenido por elementos de Control de Accidentes de Monclova y puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

La mujer fallecida fue identificada como Zapopan de Hoyos, de 84 años, originaria de Monclova y con domicilio en el fraccionamiento Monclova. Su cuerpo fue levantado una vez que concluyeron las diligencias ministeriales en el lugar.

Posteriormente, los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se practicaría la necropsia de ley para establecer oficialmente las causas de la muerte.

El atropellamiento vuelve a evidenciar las condiciones de riesgo que enfrentan los peatones al cruzar el bulevar Harold R. Pape, particularmente en sectores de circulación rápida. El accidente ocurrió en una zona de intenso tránsito vehicular, donde atravesar la vialidad representa un peligro para quienes se desplazan a pie.