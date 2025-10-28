Muere niño de ocho años tras presentar fuerte dolor estomacal

El menor identificado como Mateo Alexander se encontraba en su domicilio en la calle Sauce de la colonia Zaragoza cuando comenzó a quejarse de un dolor

La Fiscalía General del Estado de Coahuila investiga la muerte de un menor de ocho años tras presentar intenso dolor estomacal.

De acuerdo con la versión de su abuelita, el menor identificado como Mateo Alexander Monsiváis Guillen se encontraba en su domicilio en la calle Sauce de la colonia Zaragoza cuando comenzó a quejarse de un dolor en el estómago la mañana del domingo, motivo por el cual le dio un medicamento.

Sin embargo, lejos de recuperarse, los dolores se incrementaron, por lo que fue llevado al Hospital Materno Infantil de Coahuila. Al momento de ser valorado por personal médico, estos confirmaron que el menor ya no contaba con signos vitales.

Personal médico dio aviso a las autoridades y al sitio arribaron agentes de investigación criminal de la Fiscalía General del Estado para entrevistarse con familiares y personal médico.

El cuerpo del menor fue trasladado al Semefo para practicarle la necropsia de ley y conoces las causas exactas de su muerte. Las autoridades no descartan la posibilidad de una peritonitis