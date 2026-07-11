Muere niña de 2 años tras ser atropellada por camión en Monclova

Una niña de dos años murió tras ser atropellada por un camión de carga que ingresaba a un domicilio en el ejido 8 de Enero.

Una niña de dos años perdió la vida luego de ser atropellada por un camión de carga que realizaba maniobras para ingresar a un domicilio en el ejido 8 de Enero en Monclova.

El accidente que movilizó a cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad ocurrió alrededor de las 11:15 horas en el cruce de las calles Venustiano Carranza e Ignacio Allende, donde vecinos solicitaron apoyo tras reportar que una menor había sido embestida por una unidad de carga.

La víctima tenía dos años de edad. Paramédicos la trasladaron de urgencia a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Monclova, donde el personal médico hizo todo lo posible por salvarle la vida; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, la menor falleció.

De acuerdo con los primeros reportes, la familia se encontraba reunida en la vivienda de la abuela materna cuando llegó un camión de la empresa Interceramic para descargar material de construcción. Mientras la unidad avanzaba hacia el patio del inmueble, la pequeña salió al frente de la casa y cruzó por el trayecto del camión.

El conductor, identificado como José "N", presuntamente no alcanzó a ver a la menor durante la maniobra, por lo que ocurrió el atropello.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para asegurar el área, mientras que las autoridades iniciaron la carpeta de investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades.