Muere niña de 2 años que viajaba con sus padres en motocicleta

Una niña de dos años murió y sus padres resultaron heridos tras un choque entre una motocicleta y un automóvil. Autoridades investigan

Una niña de dos años perdió la vida y sus padres resultaron lesionados luego de un fuerte accidente entre una motocicleta y un automóvil ocurrido la noche del lunes en el cruce del Libramiento Emilio Mendoza Cisneros y la calle Real de Mazapil en Ciudad Acuña.

De acuerdo con los primeros reportes, la familia viajaba a bordo de una motocicleta cuando, al llegar al crucero, un automóvil Ford Focus color gris presuntamente se incorporó de forma repentina a la vialidad, provocando el impacto.

Tras la colisión, el conductor de la motocicleta, identificado como Juan, de 25 años, su pareja Leslie, de 24, y su hija Ema, de apenas dos años, salieron proyectados sobre el pavimento.

La menor falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones que sufrió. En tanto, su madre fue trasladada a un centro de salud, donde recibió atención médica por fracturas en brazos y piernas. El estado de salud del conductor no fue precisado por las autoridades.

Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acudieron al sitio para acordonar el área, mientras peritos y agentes investigadores realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer la mecánica del accidente y determinar responsabilidades.