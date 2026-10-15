Muere niña de 2 años por atragantamiento en Acuña

Una niña de dos años murió por asfixia por atragantamiento en Acuña, Coahuila, pese a recibir atención de paramédicos de la Cruz Roja.

Una tragedia enlutó a una familia en Acuña, Coahuila, tras la muerte de una menor de tan solo dos años, presuntamente a causa de una broncoaspiración.

Los hechos se registraron la madrugada de este miércoles 14 de octubre cuando la menor identificada como Emma, sufrió un atragantamiento mientras consumía alimentos en su domicilio, ubicado en la calle Palmito del fraccionamiento Cedros.

Los familiares de la menor decidieron moverse por sus propios medios a un centro médico cuando fueron interceptados por una ambulancia de la Cruz Roja en la calle Cobre. Paramédicos le brindaron los primeros auxilios al menor, pero esta ya no contaba con signos vitales.

Al sitio arribaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal para tomar conocimiento del caso y llevar a cabo las diligencias correspondientes.

La Fiscalía General del Estado, Delegación Norte II informó que la causa del fallecimiento fue asfixia por atragantamiento.