Muere mujer tras llegar a estación de bomberos en Saltillo

Una mujer de 83 años perdió la vida tras sufrir un deterioro de salud; autoridades descartan violencia y apuntan a posible infarto como causa

Una mujer de 83 años falleció la mañana de este lunes al arribar a la estación número dos del Cuerpo de Bomberos en Saltillo, luego de ser trasladada por sus familiares al presentar un deterioro repentino en su estado de salud. La movilización se registró minutos antes de las 11:00 horas.

De acuerdo con los primeros reportes, la adulta mayor comenzó a sentirse mal en su vivienda ubicada en la colonia Aguanueva, lo que llevó a sus familiares a intentar llevarla de inmediato para recibir atención médica. Sin embargo, durante el trayecto perdió el conocimiento, lo que generó preocupación entre quienes la acompañaban.

Al llegar al punto, paramédicos evaluaron a la mujer y confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Autoridades que acudieron al lugar descartaron cualquier indicio de violencia y señalaron que, de manera preliminar, la causa del deceso podría estar relacionada con un infarto, posiblemente derivado de padecimientos como hipertensión.