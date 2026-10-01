Muere mujer en Saltillo tras tomar productos para bajar de peso

Paredes Rubalcava permaneció internada en el primer piso de la Clínica 2 del IMSS, donde su fallecimiento fue reportado este miércoles a las 10:15 horas

Una mujer de 54 años murió este miércoles en la Clínica 2 del IMSS, luego de permanecer hospitalizada durante 10 días tras haber ingerido productos utilizados con la finalidad de bajar de peso.

La fallecida fue identificada como Juana María Paredes Rubalcava, residente de la colonia Ciudad Mirasierra, en Saltillo.

De acuerdo con el reporte preliminar, la mujer ingresó por sus propios medios al hospital el pasado 20 de septiembre, alrededor de las 19:45 horas, después de haber consumido un producto identificado como “Al Diablo con el dolor” y anfetamina, sin que se precisara la cantidad ingerida.

Según la información proporcionada al momento de su ingreso, la paciente refirió que utilizaba estas sustancias con el propósito de perder peso.

Paredes Rubalcava permaneció internada en el primer piso de la Clínica 2 del IMSS, donde su fallecimiento fue reportado este miércoles a las 10:15 horas.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al hospital para tomar conocimiento del caso e iniciar los procedimientos correspondientes.

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial que el consumo de estos productos haya sido determinado como la causa directa de la muerte, por lo que será necesario esperar los estudios médicos y periciales que establezcan el origen del fallecimiento.