Muere mujer al chocar su auto contra tráiler en Ramos Arizpe

El fatal percance se registró durante la mañana de este jueves en el entronque de la carretera federal antigua a Monclova y la carretera Los Pinos

Una mujer de aproximadamente 25 años murió la mañana de este jueves tras un choque entre un vehículo compacto y un tráiler en el entronque de la carretera federal antigua a Monclova y la carretera Los Pinos, en el municipio de Ramos Arizpe.

De acuerdo con los primeros reportes y testimonios en el lugar, la conductora del auto ingresó al cruce presuntamente sin realizar el alto correspondiente, momento en el que fue impactada por un tractocamión que circulaba en dirección de sur a norte, y tras el golpe, la mujer quedó sin vida dentro de su unidad; donde viajaba sola.

Paramédicos de Protección Civil de Ramos Arizpe valoraron al operador del tráiler, identificado como Jonathan Rafael Peña Martínez, de 23 años, conductor de un camión Citrak modelo 2024 propiedad de una empresa relacionada con transporte ferroviario.

El chofer resultó con dolor torácico, aunque sin signos de fracturas ya que portaba el cinturón de seguridad al momento del impacto.

Señaló que se dirigía hacia el sector Cañada Ancha para cargar material de chatarra, cuando sobrevino el fatal accidente.

Autoridades municipales y cuerpos de emergencia acordonaron la zona y realizaron maniobras para el retiro de los vehículos involucrados.

La Fiscalía de Coahuila inició las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades y realizar la identificación oficial de la víctima.