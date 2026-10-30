Muere motociclista atropellada; conductor huye en Piedras Negras

Una motociclista murió atropellada en el libramiento Venustiano Carranza, en Piedras Negras; el presunto responsable huyó.

Una mujer murió tras ser atropellada mientras circulaba en motocicleta por el libramiento Venustiano Carranza, en Piedras Negras. La persona que conducía el vehículo involucrado presuntamente huyó después del accidente.

El percance ocurrió la mañana de este jueves, cuando la motociclista se dirigía a su trabajo. El impacto se registró a la altura de la empresa Littelfuse, donde la mujer quedó gravemente herida.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos acudieron para brindarle auxilio; sin embargo, al revisarla confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de Tránsito tomaron conocimiento de lo ocurrido y se espera que las investigaciones permitan esclarecer cómo sucedió el accidente e identificar a la víctima, cuya identidad no ha sido confirmada oficialmente.