Muere mecánico aplastado por camión que reparaba en Monclova

Como de película de terror, el gato hidráulico que sostenía la pesada unidad falló y el camión cayó sobre el trabajador. Murió al instante.

Un mecánico tuvo una trágica muerte cuando un camión que estaba reparando le cayó encima, lo que provocó su muerte instantánea.

Los hechos se registraron la tarde de este lunes en el taller de la empresa Transporte SESA, ubicado en la calle Cuauhtémoc y Kennedy, en la colonia El Pueblo, en el municipio de Monclova.

Según información preliminar, Isidoro Zamora Briones, de 36 años de edad, se encontraba debajo de un camión haciendo trabajos de reparación.

Como de película de terror, el gato hidráulico que sostenía la pesada unidad falló y el camión cayó sobre el trabajador. Murió al instante.

Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes solo confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Elementos de servicios periciales de la Fiscalía de Coahuila llevaron a cabo las diligencias correspondientes y ordenaron el levantamiento del cuerpo para su autopsia de ley.