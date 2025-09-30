Muere joven tras caer a pozo de agua pluviales en Torreón

Un joven de 24 años murió ahogado tras caer dentro de un pozo de captación de aguas pluviales en la colonia Villas Universidad Oriente

Una convivencia entre amigos con bebidas alcohólicas y una posterior discusión tuvo un desenlace fatal en Torreón, Coahuila.

Los hechos se registraron la madrugada del domingo, cuando José Guadalupe Erives, de 24 años de edad, César Yovan, de 26 años, y Carolina, de 28, se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en un domicilio. De pronto, una discusión provocó que José se retirara del lugar.

De alguna forma que aún es investigada por las autoridades, José Guadalupe cayó al pozo en donde luchó por salir y, aunque sus amigos que salieron detrás de él intentaron ayudarla, nada pudieron hacer cuando el joven murió ahogado.

Elementos de Protección Civil y de Bomberos arribaron al cruce de las calles Enfermería y Ciencias Políticas, en donde realizaron las maniobras para sacar el cuerpo del joven del pozo.

De acuerdo con el director de Protección Civil y Bomberos de Torreón, Jorge Luis Juárez Llanas, el pozo de captación cuenta con barandal de protección y se encuentra en una zona iluminada.

Por su parte, la Agencia de Investigación Criminal y peritos de la Unidad de Homicidios de la Fiscalía General del Estado, iniciaron la carpeta de investigación para esclarecer las causas de la muerte.