Muere joven madre en Acuña; deja a niño de 3 años en la orfandad

Una joven de 22 años fue hallada sin vida dentro de una vivienda en Altos de Santa Teresa. La Fiscalía realiza las investigaciones para esclarecer el caso.

Una joven de 22 años fue encontrada sin vida la noche de este lunes dentro de una vivienda en Ciudad Acuña, Coahuila.

Los hechos se registraron al interior de un domicilio de la calle San José de Ávila en la colonia Altos de Santa Teresa

Al sitio se movilizaron policías municipales y paramédicos, quienes revisaron a la víctima, pero solo confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Fiscalía General del Estado aseguraron la zona mientras realizaron las diligencias correspondientes para determinar la causa de muerte de la mujer.

La víctima fue identificada como Roxana Daylí Lozano. Trascendió que la joven madre deja a un niño de 3 años en la orfandad.

La noticia del fallecimiento de la joven madre consternó a los vecinos cuando se enteraron por la movilización de las autoridades.