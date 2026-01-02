Muere Isidro Aguirre, ex director de servicios primarios

Aguirre Medina tuvo una trayectoria vinculada a la administración pública local y fue reconocido por su paso al frente de Servicios Primarios

Isidro Aguirre Medina, exdirector de Servicios Primarios del municipio de Saltillo, falleció a los 70 años de edad, según informaron sus familiares en la capital coahuilense. La noticia se dio a conocer antes de concluir el año 2025 y generó muestras de pesar entre quienes compartieron labores con el exfuncionario municipal.

Aguirre Medina tuvo una trayectoria vinculada a la administración pública local y fue reconocido por su paso al frente de Servicios Primarios. Actualmente, uno de sus hijos colabora en la administración municipal encabezada por el alcalde Javier Díaz González, mientras que un hermano del fallecido también participó en distintas administraciones municipales en años recientes.

El deceso de Isidro Aguirre ha puesto de luto a colaboradores y allegados de diversas áreas de la Presidencia Municipal de Saltillo, quienes lamentaron su sensible fallecimiento y expresaron condolencias a su familia. Quienes lo conocieron destacaron su entrega al servicio público y desearon que descanse en paz.