Muere hombre tras volcadura en bulevar Miguel Ramos Arizpe

Elementos de seguridad acordonaron la zona mientras personal pericial realizó las diligencias y el levantamiento del cuerpo.

Un hombre perdió la vida la madrugada de este jueves tras un accidente vial registrado en el bulevar Miguel Ramos Arizpe, en el tramo que conecta con el bulevar Venustiano Carranza, a la altura de la empresa De Acero.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo en el que viajaba la víctima volcó mientras circulaba de norte a sur, quedando en sentido contrario sobre la vialidad y al arribo de los cuerpos de emergencia, el conductor ya no contaba con signos vitales.

Dentro de la unidad se encontraba una cartera con una credencial de elector a nombre de Mario Tirado Reyes, de 36 años de edad, con domicilio en la colonia Los Rodríguez, en Saltillo. El cuerpo fue localizado bocabajo, sin que se encontrara otra persona involucrada en el percance.

Dentro de la unidad se observaron botellas de cerveza, aunque serán las autoridades quienes determinen las causas del accidente mediante las investigaciones correspondientes.

Elementos de seguridad acordonaron la zona mientras personal pericial realizó las diligencias y el levantamiento del cuerpo. Hasta el momento no se ha confirmado el punto exacto de origen o destino del conductor al momento del siniestro.