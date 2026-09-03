Muere hombre en hospital tras explosión en San Alberto

El propietario del inmueble, José Guadalupe González Ramos, de 66 años, sufrió quemaduras y fue trasladado al Hospital Muguerza

Un hombre murió y dos trabajadores resultaron lesionados tras una explosión registrada durante la mañana de este miércoles en un domicilio del fraccionamiento San Alberto, en Saltillo.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:30 horas, cuando trabajadores de una empresa gasera abastecían un tanque estacionario en una vivienda ubicada en el cruce de Coyoacán y San Carlos.

De acuerdo con los primeros reportes, una fuga de gas habría provocado un flamazo y posteriormente la explosión.

El propietario del inmueble, José Guadalupe González Ramos, de 66 años, sufrió quemaduras y fue trasladado al Hospital Muguerza.

Los dos trabajadores también resultaron lesionados. Eduardo Hernández, de 58 años, fue llevado a la Clínica Dos del IMSS, mientras que Gabriel Cayetano Ramírez Ramírez, de 46 años, operador de la pipa, recibió atención médica.

González Ramos falleció alrededor de las 12:20 de la tarde, mientras recibía atención médica.

Bomberos y paramédicos acudieron al lugar para atender la emergencia. Las autoridades realizan peritajes para determinar las causas de la fuga y establecer cómo ocurrió la explosión.