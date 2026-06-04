Muere hombre desangrado tras accidente doméstico con esmeril

Peritos y agentes de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado arribaron a la vivienda para realizar las diligencias correspondientes

Un hombre perdió la vida de manera trágica cuando una herramienta eléctrica que manipulaba le causó una herida de profundidad en una de sus extremidades inferiores en Ciudad Acuña, Coahuila.

Los hechos se registraron este martes en un domicilio ubicado sobre la calle Coahuila en el fraccionamiento Santa Rosa.

Según información preliminar, un hombre de la tercera edad se encontraba trabajando en el domicilio cuando manipuló una herramienta eléctrica conocida como esmeril y sucedió la tragedia.

El disco del esmeril le causó una profunda herida en una de sus piernas que le provocó una hemorragia masiva.

Al domicilio arribaron cuerpos de emergencia, pero ya nada pudieron hacer para salvarle la vida al hombre, quien murió rápidamente desangrado.

Peritos y agentes de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado arribaron a la vivienda para realizar las diligencias correspondientes y determinar cómo se originó el accidente doméstico.