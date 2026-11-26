Juan Manuel Banda fue encontrado sin vida afuera de un domicilio en la colonia Segovia Gil; la Fiscalía investiga las causas del fallecimiento

Un hombre de entre 60 y 70 años fue localizado sin vida al exterior de un domicilio que utilizaba como refugio, en la calle Francisco Javier Mina, de la colonia Segovia Gil, en Saltillo.

El fallecido fue identificado como Juan Manuel Banda Hernández, conocido por los habitantes del sector como “Garambullo”, quien, de acuerdo con testimonios de vecinos, vivía en situación de calle y enfrentaba problemas de alcoholismo.

Fueron residentes de la zona quienes solicitaron apoyo a través de los grupos de seguridad de WhatsApp, luego de observar que el hombre permanecía inmóvil y no respondía cuando intentaban llamarlo, por lo que elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar.

Tras confirmar el reporte, los oficiales solicitaron la presencia de paramédicos de la Cruz Roja, quienes realizaron una valoración y determinaron que Juan Manuel ya no contaba con signos vitales.

Los vecinos señalaron que el hombre tenía familiares en la colonia Cañón de San Lorenzo, donde ocasionalmente se quedaba; sin embargo, la mayor parte del tiempo permanecía en el exterior del domicilio, donde utilizaba una banca de concreto como refugio y acostumbraba consumir bebidas alcohólicas.

El sitio fue acordonado por los policías municipales y posteriormente acudieron agentes de la Fiscalía General del Estado y peritos en criminalística para realizar las diligencias correspondientes. Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas del fallecimiento.