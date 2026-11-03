Muere hombre atropellado en Saltillo; conductor queda detenido

José Antonio, de aproximadamente 60 años, murió tras ser atropellado por un Chevrolet Spark en el bulevar Venustiano Carranza; el conductor fue detenido.

Un hombre de aproximadamente 60 años perdió la vida tras ser atropellado por un automóvil cuando intentaba cruzar el bulevar Venustiano Carranza, a la altura de la avenida Campanares, al norte de Saltillo. El conductor involucrado fue detenido por elementos de Tránsito Municipal.

El accidente ocurrió la noche del sábado 31 de octubre, alrededor de las 19:15 horas, en las inmediaciones de la colonia Los Rodríguez, cuando la víctima, identificada preliminarmente como José Antonio, intentaba atravesar la vialidad con dirección hacia el oriente.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, Julián de la Paz García, de 33 años, conducía un automóvil Chevrolet Spark sobre Venustiano Carranza, con dirección al norte, cuando impactó al peatón.

Los informes iniciales señalan que el vehículo presuntamente circulaba a exceso de velocidad, circunstancia que deberá ser considerada dentro de las investigaciones para establecer cómo ocurrió el accidente.

Tras el impacto, José Antonio salió proyectado hacia el pavimento y quedó inconsciente, por lo que testigos solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia mediante una llamada al 911.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar al hombre, pero confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido a las lesiones sufridas.

Elementos de Tránsito Municipal acordonaron dos carriles del bulevar Venustiano Carranza para resguardar la zona y permitir el trabajo del personal de la Fiscalía General del Estado.

El conductor del Chevrolet Spark fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, instancia encargada de determinar su situación jurídica y establecer las responsabilidades correspondientes.

Personal de Servicios Periciales realizó las diligencias en el sitio y posteriormente ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para los procedimientos legales.

El caso quedó bajo investigación de las autoridades ministeriales, que deberán determinar las circunstancias del atropellamiento mediante los peritajes y las declaraciones recabadas.