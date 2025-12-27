Muere hombre al ingerir sustancia tóxica de envase reutilizado

El afectado acudió a una clínica del IMSS, en donde recibió atención, luego de presentar una grave intoxicación, pero falleció horas después

Un hombre de 37 años perdió la vida tras ingerir de manera accidental una sustancia tóxica que se encontraba almacenada en un envase no identificado.

Esto encendió las alertas sobre una práctica común y peligrosa en muchos hogares: guardar líquidos venenosos, corrosivos o químicos en botellas de agua, refresco o jugo.

El afectado acudió por sus propios medios a una clínica del IMSS acompañado de familiares, luego de presentar una grave intoxicación.

De acuerdo con el reporte médico, el paciente recibió atención inmediata y se le practicaron procedimientos de emergencia; sin embargo, su estado de salud no mostró mejoría y falleció horas después.

Autoridades de la Fiscalía General de Coahuila tomaron conocimiento del caso y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para los estudios correspondientes que confirmen la causa del deceso.

Especialistas y autoridades reiteraron el llamado a la población a no reutilizar envases de bebidas para almacenar raticidas, solventes, ácidos u otros químicos, ya que su apariencia puede inducir a errores fatales, especialmente entre niños y adultos.

Recomiendan mantener estos productos en sus recipientes originales, debidamente rotulados y fuera del alcance de cualquier persona, para evitar tragedias que pueden prevenirse con medidas básicas de seguridad.