Muere estudiante de 6 años tras colapso de techumbre en primaria

El fatal hecho se registró la mañana de este miércoles en una primaria del Ejido San Miguel, en el municipio de San Pedro, Coahuila

Un hecho trágico sacudió esta mañana al Ejido San Miguel, en el municipio de San Pedro, Coahuila, cuando un niño de seis años identificado como Anuel Esquivel Cruz perdió la vida tras desplomarse parte de la estructura del techo de su escuela primaria.

El menor recibió un fuerte golpe en la cabeza, lo que provocó su fallecimiento en el lugar.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, servicios de emergencia y personal de la Fiscalía General, quienes confirmaron el deceso del estudiante e iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

La escena fue acordonada mientras se realizaban las primeras diligencias.

La estructura fue construida bajo el auspicio del programa federal “La Escuela es Nuestra”, promovido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y le da a los padres de familia la facultad de determinar en qué se invierten los recursos que se les entregan por parte de la SEP federal.

Dicha estructura no contaba con autorización, validación, ni permisos del ICIFED de la Secretaría de Educación de Coahuila, que es la instancia responsable de la construcción de infraestructura en el estado.

El director del plantel habría advertido a los padres que no se podía avanzar con la obra bajo esas condiciones.

Como medida preventiva, las autoridades educativas determinaron evacuar a todo el alumnado del plantel mientras se analizan las condiciones estructurales del inmueble.

Hasta el momento de desconoce si los padres del la víctima procederán legalmente con lo que podría tratarse se de una negligencia

Con información de Irene Zapata