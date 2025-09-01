Muere en penal el reo acusado de multihomicidio en Saltillo

Rogelio Flores Cruz, acusado del multihomicidio en Saltillo en 2019, murió en el penal federal de Villa Aldama, Veracruz

A seis años de los hechos en los que cinco personas adultas mayores perdieron la vida en la colonia Latinoamericana de Saltillo, trascendió este 30 de agosto que Rogelio Flores Cruz, señalado como el responsable, presuntamente se quitó la vida en el Centro Federal de Readaptación Social número 5, ubicado en Villa Aldama, Veracruz. El interno permanecía recluido en ese penal desde hacía cinco años, tras ser trasladado desde Saltillo junto con otros reos a diferentes centros penitenciarios del país. Durante el proceso legal, el acusado habría declarado que los motivos detrás de sus acciones estaban relacionados con experiencias difíciles vividas durante su infancia. Esta versión fue incluida en el expediente, aunque no tuvo implicaciones para su situación jurídica ni mitigó la gravedad del caso. Con su fallecimiento, se cierra un capítulo que marcó profundamente a la comunidad saltillense. El caso continúa siendo recordado como uno de los más impactantes ocurridos en la región en los últimos años.