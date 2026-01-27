Muere consultor tras accidente vial frente a parque industrial

El conductor no cedió el paso a una Chevrolet Equinox que transitaba en sentido contrario, provocando un impacto lateral derecho de alta intensidad.

Un accidente vial ocurrido la tarde de este lunes sobre la carretera 57, frente al parque industrial FINSA, en Ramos Arizpe, cobró la vida de Lucio Alvarado Jaime, consultor y capacitador en sistemas contra incendios, quien falleció horas después mientras recibía atención médica en la Clínica 2 del IMSS.

¿Cómo fue el accidente?

El accidente se registró cuando la camioneta Chevrolet Tornado en la que viajaba la víctima circulaba de norte a sur sobre la carretera antigua a Monclova. Al intentar incorporarse al bulevar principal del parque industrial FINSA, el conductor no cedió el paso a una Chevrolet Equinox que transitaba en sentido contrario, provocando un impacto lateral derecho de alta intensidad.

De acuerdo con la Guardia Nacional, el choque proyectó al conductor de la Equinox aproximadamente cinco metros, mientras que la Tornado quedó severamente destruida. Paramédicos de Protección Civil valoraron a Lucio Alvarado Jaime, de 58 años, quien presentó traumatismo craneoencefálico cerrado, otorragia, lesiones faciales y policontusiones, siendo trasladado en código rojo a la Clínica 2 del IMSS, donde falleció.

En el mismo accidente resultó lesionado Javier Salas Villanueva, de 21 años, copiloto de la Tornado, quien se mantuvo consciente y fue trasladado en código amarillo al Hospital Muguerza para su valoración médica.

Investigación y responsabilidades

Elementos de la Guardia Nacional División Carreteras aseguraron la zona y tomaron conocimiento del hecho. El accidente fue consignado ante el Ministerio Público, que determinará las responsabilidades legales correspondientes.

Indentifica a víctima de accidente

Lucio Alvarado Jaime se desempeñaba como consultor, capacitador y proveedor de equipos contra incendios para la empresa CECCIN FIRE Protection y tenía su domicilio en la colonia Blanca Esthela, en Ramos Arizpe.

Tras el percance, las autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones al incorporarse a vialidades de alto flujo vehicular, especialmente en accesos a parques industriales y carreteras federales.