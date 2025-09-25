Muere conductora al estrellar su auto contra negocio en Saltillo

El fatal percance se registró la madrugada de este miércoles sobre el bulevar Valdés Sánchez, sitio al que se movilizaron elementos de diversas corporaciones

La madrugada de este miércoles, una joven de 23 años, identificada como Mónica Briseida Díaz Salas, perdió la vida en un trágico accidente automovilístico ocurrido sobre el bulevar Valdés Sánchez, en dirección de oriente a poniente.

La víctima viajaba a gran velocidad cuando, al llegar a una curva pronunciada cerca del parque acuático en la colonia La Aurora, no pudo frenar a tiempo.

El vehículo que conducía terminó estrellándose contra uno de los establecimientos de la zona, provocando que el automóvil fuera declarado como pérdida total.

A causa de la violencia del impacto, la joven falleció de manera instantánea, sin que pudiera recibir atención médica en el lugar.

Elementos de diversas corporaciones de seguridad y emergencia acudieron a la escena para realizar las investigaciones correspondientes y esclarecer las causas del accidente.

Aunque los primeros informes indican que la velocidad excesiva fue un factor clave, las autoridades continúan con las diligencias para confirmar los detalles del lamentable suceso.