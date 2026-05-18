Muere conductor tras volcar auto con placas de NL en Ramos Arizpe

Autoridades localizaron envases de bebidas alcohólicas al interior del automóvil, por lo que se señala que aparentemente conducía en estado de ebriedad

Un conductor de aproximadamente 35 años de edad perdió la vida la mañana de este domingo tras sufrir una aparatosa volcadura cuando circulaba en un automóvil con placas del estado de Nuevo León sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, en el tramo que conecta con el bulevar Venustiano Carranza de Saltillo con dirección hacia la carretera Monterrey-Saltillo, rumbo a Santa Catarina.

El accidente movilizó a elementos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe, quienes acudieron al lugar con la máquina 420 y la ambulancia 481 luego del reporte de un vehículo volcado sobre esta transitada vialidad

A la llegada de los cuerpos de emergencia localizaron un automóvil Seat Ibiza color rojo, con placas RTE-659-B de Nuevo León, severamente dañado tras la volcadura.

Paramédicos valoraron al conductor, quien ya no presentaba signos vitales al momento de la atención prehospitalaria.

Víctima no portaba cinturón de seguridad y aparentemente consumió bebidas alcohólicas previo al accidente

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima aparentemente no portaba cinturón de seguridad, situación que habría incrementado la gravedad de las lesiones sufridas durante el accidente.

Las autoridades también localizaron envases de bebidas alcohólicas al interior del automóvil, por lo que una de las líneas de investigación apunta a que el conductor presuntamente manejaba bajo los efectos del alcohol.

El fallecido vestía playera negra y pantalón de mezclilla y hasta el momento su cuerpo permanece en calidad de persona no identificada.

Personal ministerial y corporaciones de seguridad realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas del accidente y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico.