Muere conductor tras presunto infarto y chocar contra un árbol

El fatal accidente se registró la mañana de este martes, en la colonia Quinta Manantiales de Ramos Arizpe, lugar al que se movilizaron elementos de rescate

Un hombre de 60 años falleció este martes tras impactar su vehículo contra un árbol, luego de que sufrió un infarto mientras conducía en la colonia Quinta Manantiales de Ramos Arizpe.

El accidente ocurrió en calle Río Mixcoac y calzada Salto del Agua, a un costado de una tienda de conveniencia, donde testigos reportaron que la camioneta salió de control y terminó estrellada dose contra un árbol.

Al llegar los cuerpos de emergencia, el conductor —identificado como Rafael Oyervides— todavía presentaba pulso.

Paramédicos de Protección Civil de Ramos Arizpe, procedieron a su estabilización y realizaron un traslado inmediato al Hospital IMSS 88, donde personal médico continuó con maniobras de reanimación.

Pese a los esfuerzos del equipo de salud, minutos después el hombre fue declarado sin vida por la médica de guardia del hospital.

De acuerdo con el reporte preliminar, se sospecha que el conductor pudo haber sufrido un infarto mientras manejaba, lo que provocó la pérdida de control y el impacto.

La zona fue asegurada por autoridades municipales mientras se llevó a cabo el procedimiento correspondiente y se notificó a la familia.