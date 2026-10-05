Muere conductor tras chocar contra dos tráileres en Coahuila

Bomberos rescataron con equipo hidráulico a una mujer prensada que viajaba con dos menores de edad rumbo al municipio de Apodaca.

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Un fatal accidente vial a la altura del kilómetro 31 del libramiento Norponiente, en jurisdicción del municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, dejó un saldo de un hombre sin vida y cuatro personas lesionadas, tras la colisión entre dos tráileres y un vehículo Nissan Versa.

En el auto compacto viajaba una familia con trayecto de Zacatecas a Apodaca, Nuevo León. Tras el fuerte impacto, el conductor perdió la vida de manera instantánea en el sitio; hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad ni la edad del fallecido.

Cuerpos de Bomberos de Ramonez Arizpe, utilizaron equipo hidráulico de rescate para liberar a una mujer de 36 años que quedó prensada entre la estructura del coche, a quien trasladaron junto con dos menores de 4 y 2 años al Hospital Ixtlero.

Por su parte, uno de los choferes de las unidades de carga, de 56 años de edad, también resultó herido y fue llevado al Hospital General de Saltillo. De igual forma, los nombres de los sobrevivientes e involucrados se mantienen bajo reserva oficial.