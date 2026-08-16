Muere conductor prensado entre dos tráileres en Ramos Arizpe

De acuerdo con la información preliminar, el conductor del vehículo compacto quedó atrapado entre dos tractocamiones y perdió la vida en el lugar

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Un conductor murió la tarde de este viernes después de que el automóvil compacto en el que viajaba quedara prensado entre dos tráileres durante un accidente múltiple registrado en el Libramiento Norponiente, en el tramo correspondiente al municipio de Ramos Arizpe.

El director de Protección Civil de Ramos Arizpe, Francisco Sánchez, informó que el percance ocurrió a la altura del kilómetro 40+600, donde varias unidades se vieron involucradas en el choque.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor del vehículo compacto quedó atrapado entre dos tractocamiones y perdió la vida en el lugar.

Cierran circulación en ambos sentidos

El impacto obligó a interrumpir completamente la circulación vehicular en ambos sentidos del Libramiento Norponiente, mientras se realizan las maniobras de atención, retiro de unidades y procesamiento del lugar.

Ante el cierre, se recomendó a los automovilistas utilizar rutas alternas y evitar la zona, debido a las afectaciones que generó el accidente.

Autoridades investigan el accidente

Hasta el momento no se ha informado la identidad de la persona fallecida ni si existen otros lesionados.

Las autoridades continúan trabajando en el sitio y se espera que posteriormente se determine la mecánica del accidente y las responsabilidades correspondientes.