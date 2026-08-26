Muere conductor de ruta Express al estrellarse en puente peatonal

El operador de una unidad de la ruta Express perdió la vida luego de sufrir un aparatoso accidente sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, en Ramos Arizpe

El operador de una unidad de la ruta Express perdió la vida luego de sufrir un aparatoso accidente sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, en Ramos Arizpe.

El conductor resultó con lesiones de gravedad tras estrellarse contra la estructura de un puente peatonal.

Aunque fue trasladado de inmediato al Hospital Ixtlero para recibir atención médica, debido a la severidad de las heridas finalmente falleció mientras era atendido por personal médico.

Al nosocomio acudieron agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes tomaron conocimiento del deceso y comenzaron con las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió el percance y deslindar responsabilidades.