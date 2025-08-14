Muere chofer mientras reparaba tráiler al impactarlo otra unidad

El fatal percance se registró la madrugada de este miércoles, sobre la autopista de cuota Monterrey–Saltillo, lo que provocó la movilización de autoridades

Un accidente entre dos tráileres registrado la madrugada de este miércoles en el kilómetro 60 de la autopista de cuota Monterrey–Saltillo dejó como saldo una persona sin vida y otra lesionada de gravedad.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el percance ocurrió alrededor de la 1:40 horas en los carriles con dirección a Saltillo, cuando un primer tráiler, aparentemente descompuesto, permanecía detenido sobre el acotamiento.

Su conductor realizaba reparaciones en la zona del motor cuando fue impactado por alcance por un segundo tractocamión.

El conductor del vehículo estacionado falleció en el lugar debido a la fuerza del impacto, mientras que el operador del segundo tráiler sufrió lesiones importantes y fue trasladado de urgencia a la Clínica 2 del IMSS a bordo de una ambulancia.

Elementos de Protección Civil de Ramos Arizpe acudieron al sitio para brindar atención y coordinar el retiro de las unidades siniestradas, mientras que personal de la Guardia Nacional División Caminos tomó conocimiento del accidente y cerró parcialmente la circulación para las labores de rescate y peritaje.

Las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas, y el incidente se encuentra bajo investigación para determinar las causas exactas del choque.