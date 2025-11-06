Muere chofer dentro de tráiler en la carretera Monterrey–Saltillo

De acuerdo con sus compañeros, el hombre provenía de Nuevo Laredo y se encontraba descansando antes de realizar una descarga en una empresa cercana

Un operador de tráiler fue localizado sin vida al interior de su unidad, estacionada en el patio de una gasolinera sobre la carretera Saltillo–Monterrey, a la altura del kilómetro 17, frente al parque industrial Santa María.

El fallecido fue identificado como Luis Alfonso Díaz Solorio, de 49 años.

De acuerdo con sus compañeros, el hombre provenía de Nuevo Laredo y se encontraba descansando antes de realizar una descarga en una empresa cercana.

Al intentar despertarlo y notar que no respondía, solicitaron apoyo al número de emergencias.

Paramédicos de Bomberos de Ramos Arizpe arribaron al lugar y confirmaron que el operador ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento, no se han reportado signos de violencia.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para realizar la necropsia correspondiente, mientras que la unidad quedó bajo resguardo de las autoridades para las investigaciones de rigor, sin embargo las autoridades no descartan que la causa del fallecimiento haya sido de origen natural.