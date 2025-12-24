Muere atropellado por vehículo en Ramos Arizpe

La víctima fue impactado por un primer automóvil que no se detuvo, lo que provocó que fuera proyectado hacia otro carril en donde otro auto le pasa por encima

Un peatón perdió la vida la noche del lunes tras ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, a la altura del Panteón San Nicolás, en el municipio de Ramos Arizpe.

De acuerdo con información de autoridades de Seguridad y Protección Civil, el hecho ocurrió en los carriles de norte a sur, en el carril de baja, justo al subir el puente.

La víctima, un hombre de aproximadamente 40 años de edad, fue impactado presuntamente por un primer automóvil que no se detuvo, lo que provocó que el peatón fuera proyectado hacia otro carril.

Posteriormente, un segundo vehículo que circulaba por la zona ya no pudo frenar a tiempo y terminó por pasarle por encima, quedando el cuerpo del hombre debajo de la unidad.

El conductor de este automóvil permaneció en el sitio mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Derivado del accidente, los carriles de alta y baja en sentido norte-sur fueron cerrados a la circulación, permitiéndose únicamente el paso vehicular por la vía lateral del bulevar Miguel Ramos Arizpe, para incorporarse al semáforo de la zona.

Elementos de Seguridad y Servicios Periciales acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y recabar indicios que permitan identificar al vehículo responsable que se dio a la fuga, mientras que la zona permaneció acordonada durante varias horas.