Muere albañil al caer de segundo piso en Vistahermosa

Un trabajador de 52 años falleció tras perder el equilibrio mientras realizaba labores de construcción sin equipo de protección.

Un trabajador de la construcción perdió la vida después de caer desde el segundo piso de una vivienda ubicada en la colonia Vistahermosa, donde realizaba labores de albañilería.

El accidente se registró cerca de las 14:00 horas en el domicilio marcado con el número 136 de la calle 21. La víctima fue identificada como Mario Vega, de aproximadamente 52 años.

Según los primeros informes, el hombre se encontraba trabajando sin utilizar equipo de protección cuando, durante una maniobra, perdió el equilibrio y cayó desde la segunda planta hasta el pavimento.

Tras el impacto, Vega quedó tendido en el suelo con una lesión en la cabeza y sangrado, por lo que testigos solicitaron mediante el número de emergencias 911 la presencia de una ambulancia.

Paramédicos acudieron al domicilio para brindarle atención, pero después de realizar la valoración correspondiente confirmaron que el trabajador ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal aseguraron el lugar, mientras agentes de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Semefo para la necropsia y determinar las causas del fallecimiento.