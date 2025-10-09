MUDE lanza campaña turística por Mundial y nuevo vuelo a CDMX

El Museo del Desierto promocionará a Saltillo como capital de dinosaurios con exhibiciones y un “puente de dinosaurios” entre CDMX y Coahuila

El Museo del Desierto (MUDE) se prepara para lanzar una ambiciosa campaña de promoción turística con motivo del Mundial de Futbol 2026 y la próxima llegada del vuelo comercial de Viva Aerobús que conectará a Saltillo con la Ciudad de México.

De acuerdo con Arturo González González, director del recinto, la iniciativa buscará posicionar a Saltillo como la capital mexicana de los dinosaurios, aprovechando el interés internacional que generará el evento deportivo y el aumento de conectividad aérea.

El plan contempla la instalación de exhibiciones y material visual en los aeropuertos de la Ciudad de México y Saltillo, con el objetivo de que los visitantes nacionales y extranjeros asocien a Coahuila con su riqueza paleontológica.

La campaña llevará como eje el concepto de un “puente de dinosaurios” entre ambas ciudades, que invitará a los viajeros a conocer los fósiles, descubrimientos y espacios naturales que distinguen al estado.

González explicó que el Museo del Desierto continúa creciendo en número de visitantes, investigación científica y programas de conservación.

En la última década, el recinto ha recibido alrededor de 300 ejemplares de osos para su estudio y preservación, reflejo del compromiso del museo con la protección de la vida silvestre y la educación ambiental.

El proyecto de promoción coincidirá con un incremento esperado en la movilidad aérea hacia el norte del país, especialmente durante el año del Mundial, cuando Saltillo y Coahuila buscan aprovechar su cercanía con las sedes del torneo para atraer a más turistas.

Con esta campaña, el Museo del Desierto reforzará su papel como uno de los principales referentes culturales y científicos de México, un espacio donde la historia natural del país se conecta con la identidad coahuilense y con la visión de futuro de una ciudad que, apuesta por la ciencia, el turismo y la sustentabilidad.