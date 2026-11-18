El IMSS exhortó a madres, padres y tutores a llevar a los menores que forman parte de los grupos prioritarios a las unidades médicas para recibir la vacuna

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila intensificó la aplicación de vacunas contra el virus del papiloma humano (VPH), con prioridad para niñas, niños y adolescentes, como parte de las acciones preventivas contra el cáncer cervicouterino y otras enfermedades asociadas con esta infección.

¿Quiénes forman parte de los grupos prioritarios?

Yeni Lara Ramírez, enfermera jefa de piso del Hospital General de Zona número 2, explicó que entre los grupos prioritarios se encuentran las niñas que cursan quinto grado de primaria y las de 11 años escolarizadas, así como los niños del mismo grado y de 11 años que no están inscritos en el sistema educativo.

La vacunación también está dirigida a personas de entre 11 y 49 años que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), así como a niñas y adolescentes de 9 a 19 años que se encuentran bajo un protocolo de atención por violación sexual.

Entre los grupos contemplados también están las adolescentes de 12 a 16 años que no cuentan con antecedentes de vacunación contra el VPH y los adolescentes varones de 12 años.

Vacuna está disponible en escuelas y unidades del IMSS

La especialista informó que actualmente se desarrolla una campaña de aplicación del biológico en algunos planteles educativos de Coahuila, aunque recordó que la vacuna también está disponible en las unidades médicas del IMSS.

Para recibirla, las personas que pertenezcan a los grupos establecidos pueden acudir con su Cartilla Nacional de Salud o Clave Única de Registro de Población (CURP), documentos necesarios para registrar la aplicación.

Lara Ramírez señaló que el Virus del Papiloma Humano es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes y representa un riesgo para la salud, particularmente por su relación con el desarrollo del cáncer cervicouterino.

Explicó que, en numerosos casos, la infección no presenta síntomas visibles durante años, por lo que la vacunación constituye una medida importante de prevención.

El IMSS exhortó a madres, padres y tutores a llevar a los menores que forman parte de los grupos prioritarios a las unidades médicas para recibir la vacuna.