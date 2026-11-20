Elementos de bomberos inspeccionaron registros entre Sexta y Octava y ubicaron un túnel cercano donde personas queman basura por el frío.

Vecinos de la colonia 15 de Abril reportaron la presencia de humo que emanaba de las alcantarillas ubicadas sobre la calle Carlos Salazar, entre Sexta y Octava, lo que ocasionó la movilización de personal del cuerpo de bomberos.

Los elementos acudieron al lugar para verificar las condiciones de los registros y determinar si existía algún incendio en el interior de la red de drenaje. Sin embargo, durante la inspección no encontraron material inflamable ni indicios de fuego dentro de las alcantarillas.

Localización del origen en un túnel cercano a un arroyo

Al no localizar el punto donde se originaba el humo, los bomberos ampliaron la revisión hacia los alrededores, hasta llegar a un arroyo cercano a las calles donde se había realizado el reporte.

En ese sitio encontraron un túnel que, según información proporcionada por habitantes del sector, es utilizado por personas en situación de calle para ingresar y quemar basura y otros materiales.

Los vecinos señalaron que estas personas realizan las quemas para generar calor y protegerse de las bajas temperaturas, lo que habría ocasionado que el humo se desplazara por la zona y saliera a través de las alcantarillas.

Llamado a intervención de las autoridades

Una vez identificado el posible origen del problema, se estableció que las autoridades correspondientes deberán intervenir para localizar a los responsables y evitar que continúen realizando quemas en el interior del túnel.