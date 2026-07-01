Motociclistas desafían el peligro pese a accidentes en Saltillo

Ante este panorama, autoridades de vialidad reiteraron el llamado a conducir con responsabilidad, respetar los límites de velocidad

Mientras los accidentes en motocicleta continúan al alza en Saltillo, es cada vez más frecuente observar a conductores circulando a exceso de velocidad, invadiendo carriles y realizando maniobras de riesgo en las principales vialidades de la ciudad, poniendo en peligro tanto su vida como la de otros automovilistas.

Bulevares como Nazario Ortiz Garza, Venustiano Carranza, Fundadores, Luis Echeverría, Colosio y Valdés Sánchez concentran diariamente este tipo de conductas, donde algunos motociclistas rebasan entre vehículos, cambian intempestivamente de carril o circulan muy por encima de los límites permitidos.

Motocicletas involucradas en gran cantidad de percances

El problema ocurre en un contexto de crecimiento sostenido de los percances en los que se ven involucradas motocicletas. De acuerdo con estadísticas de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, durante los primeros meses de 2026, los accidentes de motociclistas representan ya el 16.6 por ciento de todos los hechos de tránsito registrados en Saltillo, manteniendo una tendencia ascendente respecto al año anterior.

Autoridades municipales han reconocido que el aumento en la circulación de motocicletas también ha provocado un incremento en el número de personas lesionadas y fallecidas, por lo que han reforzado campañas de prevención y capacitación dirigidas a este sector.

Especialistas en seguridad vial advierten que los motociclistas forman parte de los usuarios más vulnerables de la vía pública, debido a que la motocicleta ofrece una protección mínima en caso de impacto, lo que incrementa considerablemente el riesgo de sufrir lesiones graves o fatales.

Entre los factores que con mayor frecuencia están relacionados con este tipo de accidentes se encuentran el exceso de velocidad, la invasión de carriles, los rebases peligrosos, la conducción sin licencia especializada y el uso inadecuado o la ausencia de casco de protección.

Ante este panorama, autoridades de vialidad reiteraron el llamado a conducir con responsabilidad, respetar los límites de velocidad, utilizar equipo de protección certificado y evitar maniobras imprudentes para reducir el número de accidentes y prevenir nuevas tragedias en las calles de Saltillo.