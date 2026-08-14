Motociclista resulta lesionado tras ser embestido en Ramos Arizpe

Eliud Yera Castañeda resultó lesionado al ser impactado por un vehículo desconocido frente a la empresa Kimberly, en Ramos Arizpe

Un motociclista de 21 años resultó lesionado la mañana de este jueves después de ser impactado por un vehículo cuyo conductor huyó del lugar, frente a la empresa Kimberly, en Ramos Arizpe.

El director de Protección Civil de Ramos Arizpe, Francisco Sánchez, informó que paramédicos acudieron al reporte de un accidente vial en el que se encontraba involucrada una motocicleta. Al llegar, localizaron a Eliud Yera Castañeda, de 21 años, sobre la cinta asfáltica.

El joven viajaba en una motocicleta Italika 250Z, con placas 99SKK6 del estado de Nuevo León. De acuerdo con lo referido por el propio lesionado, se dirigía a su trabajo en Ramos Arizpe cuando un vehículo desconocido lo impactó y posteriormente abandonó el sitio.

El motociclista presentó policontusiones y abrasiones, lesiones que requirieron valoración médica y traslado hospitalario, aunque durante la primera revisión no se detectaron fracturas aparentes.

Paramédicos lo estabilizaron y posteriormente lo trasladaron a la Clínica El Ixtlero, donde recibiría una valoración más completa.

Sánchez precisó que el joven portaba casco al momento del accidente, elemento que pudo contribuir a reducir la gravedad de las lesiones.

Elementos de la Policía Municipal de Ramos Arizpe acudieron al lugar y tomaron conocimiento de los hechos a bordo de la unidad 167, a cargo de Raúl Hernández.

Hasta el momento no se proporcionaron características del vehículo involucrado ni información sobre la ubicación de su conductor.