Motociclista resulta lesionado tras choque en colonia Guerrero

Víctor López, de 38 años, conducía el Chrysler y realizó una vuelta desde el bulevar para ingresar a la calle 18, sin advertir que se aproximaba el motociclista

Una maniobra para incorporarse a una calle terminó en un accidente vial, luego de que el conductor de un automóvil Chrysler derribara a un motociclista en el cruce del bulevar Vicente Guerrero y la calle 18, en la colonia Guerrero.

El percance dejó lesionado a Luis Héctor Nava, de 26 años, quien transitaba por el bulevar en dirección al periférico cuando el automóvil se atravesó en su camino.

Automóvil se atraviesa al realizar una vuelta

Según la versión de los testigos y participantes, Víctor López, de 38 años, conducía el Chrysler y realizó una vuelta desde el bulevar para ingresar a la calle 18, sin advertir que se aproximaba el motociclista.

La maniobra provocó que el conductor de la motocicleta terminara en el suelo y sufriera una lesión en la pierna izquierda, a la altura del tobillo.

Cruz Roja atiende al motociclista lesionado

Paramédicos de la Cruz Roja llegaron para revisar al joven y determinar si requería traslado médico. En tanto, elementos de Tránsito Municipal acudieron para elaborar el reporte correspondiente.

El accidente quedó bajo conocimiento de las autoridades municipales, que recabaron los datos de los conductores y las versiones de quienes presenciaron el choque.