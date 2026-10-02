Motociclista resulta lesionado tras choque en Chapultepec

Presuntamente, el motociclista circulaba entre los carriles y terminó impactándose contra la parte lateral izquierda del automóvil

Un motociclista resultó lesionado luego de impactarse contra un automóvil que presuntamente intentaba incorporarse a una calle, en la colonia Valle del Huajuco, en Monterrey.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana de este jueves, sobre la avenida Chapultepec, en su cruce con la calle Alazán.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un vehículo MG5 se disponía a incorporarse hacia la calle Alazán cuando se registró la colisión.

Presuntamente, el motociclista circulaba entre los carriles y terminó impactándose contra la parte lateral izquierda del automóvil, para posteriormente caer al pavimento.

Tras el percance, al sitio acudieron paramédicos de Cruz Roja y de servicios de emergencia, quienes atendieron al joven motociclista, que presentaba algunas lesiones en las piernas.

Aunque fue valorado en el lugar, se determinó que sus heridas eran leves y no requería ser trasladado a un hospital.

Elementos de Tránsito de Monterrey acudieron para realizar las diligencias correspondientes y determinar cómo ocurrió el accidente.