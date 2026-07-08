Motociclista resulta herido tras fuerte choque

Un automovilista habría invadido su trayectoria al intentar retornar; la motocicleta terminó proyectada hacia los carriles contrarios

Un motociclista sufrió heridas de consideración luego de verse involucrado en un aparatoso accidente vial registrado sobre la calzada Antonio Narro, a la altura previa al bulevar Enrique Martínez, al sur de Saltillo.

El percance movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades de tránsito.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un automóvil Chevrolet habría intentado realizar una maniobra de retorno sin tomar las precauciones necesarias, invadiendo la trayectoria del motociclista y provocando el impacto.

Tras la colisión, la motocicleta fue lanzada hacia los carriles de circulación contraria, donde un vehículo Volkswagen la golpeó y la arrastró varios metros.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria al lesionado, quien debido a la gravedad de sus heridas fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

En tanto, elementos de Tránsito Municipal realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente y fincar las responsabilidades que correspondan.