Motociclista lesionado tras choque con camión en Ramos Arizpe

El lesionado fue identificado como Jonathan Osiel Gómez Melchor, de 28 años, con domicilio en la colonia Villasol de Ramos Arizpe.

Paramédicos de Protección Civil de Ramos Arizpe atendieron la tarde de este martes a un motociclista que resultó lesionado tras verse involucrado en un accidente vial registrado en el Parque Industrial Santa María.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el percance ocurrió sobre el bulevar Omega, cuando un camión de plataforma que circulaba por la calle Sigma presuntamente cruzó sin precaución y le quitó el derecho de paso al conductor de la motocicleta.

El lesionado fue identificado como Jonathan Osiel Gómez Melchor, de 28 años, con domicilio en la colonia Villasol de Ramos Arizpe.

Tras la valoración médica realizada por paramédicos municipales, el hombre presentó dolor en la pierna derecha, probable fractura en una falange del pie derecho y una herida abrasiva en la espalda.

Autoridades informaron que el motociclista portaba casco de seguridad al momento del accidente y no presentó pérdida del conocimiento.

Luego de ser estabilizado en el lugar, fue trasladado a un hospital particular ubicado al norte de Saltillo para recibir atención médica especializada.

Elementos de emergencia y corporaciones municipales acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y coordinar las maniobras correspondientes en la zona industrial.