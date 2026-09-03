Motociclista choca en el bulevar Vito Alessio Robles

El percance ocurrió cuando el joven circulaba por Vito Alessio Robles y, al llegar al cruce, una camioneta se atravesó en su trayectoria

Un motociclista resultó lesionado luego de participar en un accidente registrado sobre el bulevar Vito Alessio Robles, en el cruce con la calle Martín Enríquez.

El percance ocurrió cuando el joven circulaba por Vito Alessio Robles y, al llegar al cruce, una camioneta se atravesó en su trayectoria.

El motociclista terminó impactándose contra el vehículo, ocasionando daños en la puerta del lado izquierdo de la camioneta y en la parte frontal de la motocicleta.

Paramédicos valoran al motociclista

Tras el accidente, el joven quedó sobre el pavimento, por lo que paramédicos de la Cruz Roja acudieron para valorarlo y determinaron que requería atención médica.

Aunque inicialmente se consideró su traslado en ambulancia, el motociclista decidió recibir atención médica por sus propios medios, mientras los familiares de la conductora también ofrecieron llevarlo a un hospital.

Involucrados buscan acuerdo por los daños

Los involucrados permanecieron en el lugar para buscar un acuerdo por los daños ocasionados y determinar la responsabilidad correspondiente.